Column: Terugblik 2017 en outlook 2018

Gedurende het afgelopen jaar heeft de Europese economie een goede basis gevormd voor aanhoudende economische groei gepaard gaande met een lage inflatie. 2017 was een jaar waarin veel werklozen weer een baan vonden. Vooral in Zuid-Europese landen was hier enorme behoefte aan gezien de torenhoge werkloosheidspercentages aldaar. Ontevredenheid onder de bevolking zorgde voor het oplaaien van het populisme en zorgde zelfs voor een heuse Brexit. Door het toevoegen van nieuw geld in de economie door Mario Draghi, gestart in 2015, lijken nu de grootste zorgen naar de achtergrond te verdwijnen.

Werkloosheid daalt snel overal in Europa terwijl de consument en het bedrijfsleven weer wil en kan lenen, zij het mondjesmaat. Nog altijd zijn de banken aan het herkapitaliseren en zijn de leenrestricties fors. Toch lijkt de ommezwaai in 2017 door te zetten in 2018. Inflatie is nog immer laag en werkloosheid voldoende hoog om volop nieuw geld te kunnen blijven drukken. Naar alle waarschijnlijkheid zal het opkoopprogramma wel gaan eindigen aan het einde van dit jaar. Toch is dat voor aandelenbeleggers naar mijn idee voorlopig nog geen probleem. Europese aandelen zijn aantrekklijk geprijsd en betalen nog steeds gemiddeld 3% dividend. Met een spaarrente van 0% drijft het de particuliere belegger steeds meer richting de financiele markten.

Voor 2018 verwacht ik verder oplopende aandelenmarkten hierdoor, gepaard gaande met een hoge economische groei en aanhoudend lage inflatie. De opwaartse druk op de rente zal echter wel toenemen, mede vanwege oplopende Amerikaanse rentes.

Wat kunnen we nog meer verwachten voor 2018? Graag deel ik mijn visie voor het eerste kwartaal van dit jaar via onderstaande video: