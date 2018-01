'Ahold Delhaize in schijnwerpers op Damrak'

Het Nederlands-Belgische supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in de laatste maanden van 2017 vooral in Nederland goede zaken gedaan, mede dankzij sterke verkopen rondom de feestdagen in december. De Amerikaanse onderdelen lieten een meer bescheiden groei zien. In België kwamen de verkopen uit rond hetzelfde niveau als een jaar eerder.

GrandVision verwacht op basis van voorlopige cijfers dat het resultaat in het vierde kwartaal minder sterk zal groeien dan een jaar eerder. De uitbater van optiekketens als Pearle en EyeWish zag de omzet met 6,1 procent groeien in de voorbije drie maanden, vooral door opening van nieuwe winkels. Bij de winkels die langer dan een jaar open zijn nam de omzet echter met 0,8 procent af.

Randstad

Het aandeel Randstad zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Amerikaanse bank Goldman Sachs schroefde zijn aanbeveling voor de uitzender op naar kopen. Het Franse kabel- en telecomconcern Altice krijgt daarentegen te maken met een adviesverlaging door Exane.

Staalproducent ArcelorMittal trekt zich naar verluidt terug uit de biedingsstrijd rond de failliete Indiase branchegenoot Bhushan Steel. Dat meldde de Indiase krant The Economic Times op basis ingewijden. Waarom Arcelor zich zou terugtrekken is niet duidelijk.

Euro

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index zakte een fractie tot 570,60 punten en de MidKap eindigde ook nipt lager, op 860,24 punten. De beurs in Parijs leverde 0,1 procent in. In Londen en Frankfurt gingen de graadmeters juist tot 0,7 procent omhoog.

Ook Wall Street toonde een verdeeld beeld. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 26.210,81 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent en bereikte net als technologiebeurs Nasdaq, die 0,7 procent wist te winnen, een slotrecord.

De euro was 1,2308 dollar waard, tegen 1,2286 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 64,51 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 69,86 dollar per vat.