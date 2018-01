’Arbeidsmarkt VS is grootste risico markten’

Vooral zijn krimpende hoeveelheid geschikte werknemers is een bron van zorg voor de groei van de omvangrijkste economie ter wereld, stelt de Amerikaanse indexvolger Vanguard, tevens vlak na BlackRock de grootste vermogensbeheerder ter wereld.

De groei zet volgens alle strategen wereldwijd door, er is voldoende kapitaal in de markt en de volatiliteit in de markten is gering.

,,We zijn het eens met deze economische langetermijnprognose, maar we vinden dat de kansen op een korte cyclisch teruggang op de korte termijn ondergewaardeerd zijn”, aldus Joseph Davis, hoofdeconoom van het fonds met $4,5 biljoen onder beheer (BlackRock $5,7 biljoen).

Krapte krapper

„Het duidelijkste risico voor de status quo bevindt zich in de Verenigde Staten, waar een al krappe arbeidsmarkt nog krapper wordt”, verwijst Davis naar de werkloosheid die is teruggevallen tot onder 4%.

Met stijgende lonen rechtvaardigt het een rentestijging van de Federal Reserve tot 2% eind dit jaar. Dat leidt automatisch tot meer druk op nieuwe renteverhogingen, aldus Vanguard, dat werkt met een coöperatieve structuur, waarbij de fondsen en indextrackers eigenaar zijn van de beheerorganisatie.