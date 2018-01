’Powell krijgt drukke taak als opvolger Yellen’

Volgens de economen zal Powell in het eerste kwartaal nog het kruit droog houden doordat de inflatie waarschijnlijk dan nog beneden de doelstelling van 2% zal blijven. In de kwartalen daarna zal er in hun visie werk aan de winkel zijn met naar verwachting het doorvoeren van minimaal drie nieuwe rentestappen gelet op het in toom houden van de Amerikaanse economie. Verder krijgt Powell te maken met een veranderde samenstelling binnen de stemgerechtigde Fed-leden.

De komende rentevergadering van Fed met Yellen eind januari voor de laatste keer aan het roer zal zeer waarschijnlijk een non-evenement opleveren doordat vorige maand nog de Amerikaanse rente werd verhoogd en er geen toelichting komt op het rentebesluit, stellen de economen.

Zij wijzen er op dat Yellen met trots terugkijken op het gevoerde beleid onder haar bewind met een werkloosheid op het laagste niveau in 17 jaar en een Amerikaanse economie die flink aan kracht heeft gewonnen.