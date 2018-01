Zieke bestuurder Gerla weg bij Van Lanschot

DEN BOSCH (AFN) - De wegens ziekte tijdelijk teruggetreden topman bij Van Lanschot Kempen, Paul Gerla, verlaat de zakenbank en vermogensbeheerder definitief. Hij laat in een verklaring van het bedrijf weten zich te gaan richten op zijn behandeling, en op zijn familie en vrienden.

Van Lanschot Kempen maakte begin juli bekend dat Gerla een stap opzij deed. Zijn taken worden sindsdien waargenomen door collega's uit het bestuur en het managementteam van Kempen Capital Management. Karl Guha treedt daarbij op als bestuursvoorzitter. Nadere mededelingen over de opvolging van Gerla volgen later.

Guha laat weten dat het bedrijf het vertrek van Gerla betreurt. ,,We kijken met grote bewondering naar de manier waarop hij in de afgelopen maanden is omgegaan met deze situatie. Tijdens zijn medische behandeling is hij voortdurend betrokken gebleven bij de gang van zaken bij Kempen Capital Management en bij de groep. Hij is en blijft een enorm gedreven professional met hart voor de zaak en voor zijn collega's."