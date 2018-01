Televisieconcern Sky schroeft winst op

De operationele winst steeg met 10 procent tot 1,1 miljard pond (1,3 miljard euro) en de vergelijkbare omzet ging met 6 procent omhoog tot 6,7 miljard pond. Het aantal abonnees groeide met 365.000. Ook zwakte het tempo waarin bestaande klanten vertrokken bij het bedrijf af.

Sky en 21st Century Fox wachten op toestemming van toezichthouders voor hun fusie. De Britse kartelwaakhond gaf onlangs aan te twijfelen of de fusie wel in het algemeen belang is. Er moeten concessies gedaan worden om goedkeuring te krijgen.