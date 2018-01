Intel steelt show; verse records Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,9% hoger op 26616,71 punten. De brede S&P 500 won 2872,87% tot 2858 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,3% tot 7505,77 punten.

Verder werd de speech van president Donald Trump tijdens het World Economic Forum in Davos positief ontvangen. Volgens Trump is de VS altijd bereid om met landen over handelsverdragen te praten.

Het macronieuws uit de VS liet een verdeeld beeld zien. Zo viel de economische groei over het vierde kwartaal tegen, terwijl de orders voor duurzame goederen juist hoger uitvielen.

Intel blonk uit met een koerssprong van 10,6%. De chipmaker rapporteerde resultaten die beter waren dan verwacht. Intel stelt meer te kunnen investeren door de lagere belastingen, maar beloont ook de aandeelhouders als gevolg van de meevaller. Het bedrijf gaf verder aan geen financiële gevolgen te zien van twee kwetsbaarheden in zijn chips die eerder deze maand aan het licht kwamen.

Honeywell koerste 2% hoger. Het industrieconcern zag de omzet stevig groeien mede met dank aan zijn divisie die vliegtuigonderdelen maakt. Het bedrijf schroefde verder de winstverwachting voor dit jaar op.

Colgate-Palmolive dook echter 5,1% omlaag. Het levensmiddelenconcern meldde last te hebben van prijsdruk.

AbbVie knalde 13,6% omhoog. De melding dat de omzet van het farmaciebedrijf in 2017 met ruim 10% is gegroeid,viel in zeer goede aarde.