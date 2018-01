Beurs Japan is 500 miljoen crytomunten kwijt

Eerder op vrijdag legde Coincheck de handel in cryptomunten grotendeels stil om de veiligheid en de bezittingen van gebruikers te waarborgen. De actie zorgde wereldwijd voor een dip onder alle grote cryptovaluta's. Hoe de 500 miljoen NEM-munten konden verdwijnen, wist de beursuitbater nog niet.

Door de blokkade konden mensen niet meer bij tegoeden en kan via het platform niet meer worden gehandeld in NEM-munten, een van de grootste digitale munten. De NEM, in totale waarde de op negen na grootste cryptomunt, kelderde volgens Coinmarketcap in korte tijd met 20 procent. Andere cryptovaluta uit de top tien, inclusief de bitcoin, zakten 5 tot 10 procent.