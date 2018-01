Wouter Bos uit de race voor Schiphol

Bos leek de benoeming niet te ontgaan, maar na ’signalen’ uit de luchtvaartsector heeft de raad van commissarissen (rvc) besloten om af te zien van de voordracht van de voormalige minister.

Meerdere bronnen melden dat dat Bos naar voren was geschoven door voormalig minister Dijsselbloem, Bos’ partijgenoot van de PvdA. Het ministerie ontkent dat. „De rvc heeft de leiding in de benoeming. Uiteraard gaat dit in goed overleg met de grootaandeelhouder”, zegt een woordvoerder van het ministerie. Het rijk is de belangrijkste aandeelhouder.

Schiphol is onder leiding van de huidige topman Jos Nijhuis compleet vastgelopen door diens volumebeleid. Het plafond is praktisch bereikt, drie jaar eerder dan verwacht waardoor de luchtvaartmaatschappijen geen kant meer op kunnen. De afgelopen jaren is te weinig geïnvesteerd in voldoende infrastructuur op de grond en is de aanleg van Lelystad Airport uitgedraaid op een maatschappelijk en organisatorisch debacle.

Volgens het profiel moet de kandidaat een goede maatschappelijk antenne hebben, alsmede verbindende kwaliteiten en affiniteit met logistiek. Een politieke achtergrond is geen bezwaar voor de rvc. De bedoeling is dat uiterlijk eind maart bekend wordt wie de toppositie gaat bekleden.

Achterstand

De rvc wil niet dat de nieuwe ceo ’op achterstand’ met de sector begint. Als minister voerde Bos de omstreden vliegtaks in, die de luchtvaart klanten kostte en de schatkist geld. „We zijn de volgende fase ingegaan, met drie kandidaten op de shortlist”, zegt een woordvoerder van de rvc. Eind maart moet de nieuwe topman bekend zijn.