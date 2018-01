Chinezen azen op Twitter

Ⓒ REUTERS

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese techbedrijf Tencent Holding zou overwegen Twitter in de lijven. De speculaties zorgden voor een koerssprong van het aandeel Twitter op de beurs in New York. Een positief rapport van Citron Research die 2018 ,,het jaar voor" Twitter noemde gaf het aandeel verder vleugels.