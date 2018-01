Verontwaardiging en boosheid overheersen

Bezoekers van DFT hadden alle reden om zich druk en soms zelfs boos te maken. Mateloos populair was het artikel dat Mediamarkt de prijzen van diverse artikelen verhoogde vlak voordat de BTW-actie van start ging. Daardoor genieten klanten geen of veel minder korting dan de elektronicaketen hen voorspiegelt.

Velen waren ook geïnteresseerd hoe hun pensioenfonds ervoor staat. Want hoewel het uitstekend gaat met de economie en met de aandelenbeurzen en de lonen stijgen, zullen veel pensioenen opnieuw niet geïndexeerd worden. Dat betekent dat de uitkeringen niet meestijgen met de inflatie.

Het is zeker niet zo dat alleen de ouderen getroffen worden. Wie nu pensioen opbouwt voor later, blijft niet buiten schot. Het effect voor hen is zelfs nog groter.

Nieuws over cryptomunten en andere bitcoins blijft geliefd bij bezoekers van DFT. Zeker als de prijs weer een keer hard onderuit gaat. 400.000 Nederlanders zouden nu voor €3 miljard aan cryptomunten bezitten. Het gaat hier grofweg om verdubbelingen ten opzichte van een paar maanden geleden. Helaas zijn de prijzen sindsdien juist gedaald.

Drama’s bij winkelketens hielden de gemoederen ook bezig. Kijkshop sloot de deuren, waardoor 400 werknemers op straat kwamen te staan. H&M is er minder slecht aan toe, maar kent niet meer het succes van weleer.