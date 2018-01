Gang naar huurcommissie levert vaak honderden euro’s per maand op

DFT

Huurders met een vrije sector huurcontract kunnen in het eerste half jaar de huurprijs laten controleren. Als de Huurcommissie constateert dat de huur maximaal €710,68 (de liberalisatiegrens) hoort te zijn, wordt de huurprijs verlaagd naar de maximaal toegestane huur volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS).

Huurders wiens maximale huurprijs wel boven de €710,68 blijkt te vallen, kunnen geen huurverlaging afdwingen. Ook niet wanneer de huurprijs volgens het WWS lager is dan de feitelijke huurprijs.

De Woonbond wil dat de bescherming van het puntensysteem ook voor vrijesectorhuurders gaat gelden. Ze zou eveneens graag zien dat vrijesectorhuurders voor achterstallig onderhoud of te hoge servicekosten naar de Huurcommissie kunnen. Nu kunnen alleen sociale huurders daar terecht. De Kamer stemt komende dinsdag over een voorstel om de gang naar de Huurcommissie voor huurders in de vrije sector mogelijk te maken.