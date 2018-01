Peking wil duizend bedrijven sluiten

Dat berichtte het Chinese staatspersbureau Xinhua dit weekend. Volgens een hooggeplaatste overheidsfunctionaris wordt er gewerkt aan een plan om de lokale economie te hervormen en tegelijk wat te doen aan andere problemen waarmee de miljoenenstad kampt.

Dit jaar alleen moeten er in de hoofdstad al 500 industrie-ondernemingen en 176 logistieke centra dicht, aldus Liu Bozheng. Hij is onderdirecteur van het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de integratie van de regio Peking-Tianjin-Hebei. Ook zouden er bepaalde bedrijfstakken uit Peking verplaatst moeten worden naar het naburige Hebei. Volgens Liu kan dat helpen bij de aanpak van de smog- en fileproblemen die in Peking spelen.

Diverse universiteitsgebouwen en ziekenhuizen in het centrum moeten er eveneens aan geloven. De overheid wil ze verhuizen naar de buitenwijken. Met de hele operatie is veel geld gemoeid. Uit een recent begrotingsrapport blijkt dat de overheid in Peking er omgerekend meer dan 1,5 miljard euro voor wil uittrekken.