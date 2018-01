Knot pleit weer voor einde opkoopbeleid ECB

AMSTERDAM (AFN) - President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat de Europese Centrale Bank (ECB) na september moet stoppen met het opkopen van schuldpapier. Dat onderstreepte hij zondag nogmaals in tv-programma Buitenhof.

,,Onmiddellijk stoppen dat kan niet, maar het moet wel zo snel mogelijk gestopt worden'', aldus Knot. ,,Het opkoopprogramma heeft realistisch gezien dat gedaan wat er van zou kunnen worden verwacht.'' Het Nederlandse centralebankhoofd maakt er al langer geen geheim van dat hij wil dat de ECB in Frankfurt zijn steunbeleid verder afbouwt.

De ECB pompt via het inkoopprogramma nu nog altijd 30 miljard euro per maand in de economie van de eurozone. Vorig jaar ging het maandelijks om 60 miljard euro, maar in oktober werd besloten om het steunbeleid met ingang van 2018 flink terug te schroeven.

EInd september

Het opkoopprogramma duurt in ieder geval nog tot eind september, over de periode daarna moet nog een besluit worden genomen. Volgens Knot wil ECB-president Mario Draghi hier bewust nog niet heel helder over zijn, in de hoop de waarde de euro zo wat te drukken. Maar in de ogen van de DNB-baas rekent ook de markt er inmiddels op dat de ECB na september niet op de huidige voet verder zal gaan.

Knot is sinds 1 juli 2011 de hoogste baas bij DNB. Zijn termijn zit er bijna op. In Buitenhof zei Knot tevens beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Hij zou best nog zeven jaar door willen gaan. Verder sprak hij voor het oog van de camera onder meer over het belang voor met name de Nederlandse overheid om buffers op te bouwen, nu het economisch goed gaat in Nederland.