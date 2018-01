VEB: vraagtekens bij hoger risico accountants

Dat stelt de VEB in de jaarlijkse accountantsbrief. De beleggersclub ontdekte dat bij een aantal beursvennootschappen over boekjaar 2016 dat de accountant een significant hogere zogeheten materialiteit hanteerde dan een jaar eerder. Fouten die onder het bedrag van de materialiteit vallen, hoeven niet gecorrigeerd te worden.

Schandalen

„Dit roept vragen op over de reden(en) voor die hogere materialiteitsgrens, de risico-inschatting door de accountant en zijn daaruit voortvloeiende controleaanpak. De VEB vraagt de accountants om opheldering”, stelt de beleggersclub in een brief aan de kantoren van Deloitte, KPMG, PwC, E&Y, Mazars, Accon avm, Baker Tilly Berk en BDO accountants.

De accountantssector worstelt al jaren na een aantal grote schandalen. Deze week werd daar weer een nieuwe casus aan toegevoegd in het Verenigd Koninkrijk. Acccountantskantoor KPMG ligt daar onder vuur vanwege haar rol bij de ondergang van de Britse bouwer Carillion. KPMG gaf daar vorig jaar een goedkeurende verklaring af, zonder te reppen van van continuïteitsproblemen, aldus Britse media.

Eén van maatregelen die genomen is om begrip te kweken bij het grote publiek ten aanzien van de werkzaamheden van de accountant is de uitgebreide accoutantsverklaring. Waar tot voor kort een standaardtekst werd gebruikt, kan de accountant nu bepaalde zaken uitlichten in de verklaring. De VEB mist echter de toelichting op de aanpassing van de materialiteit in de verklaringen.