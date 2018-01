Storingen bankverkeer ING en ABN Amro

ING bevestigt zondagavond laat dat ze ook getroffen door een ddos-aanval. „Het betreft alle systemen van de bank, dus internetbankieren, mobiel bankieren, iDeal zijn getroffen. Onderdelen kunnen traag werken of helemaal niet bereikbaar zijn”, zegt een woordvoerder van de bank. „Wij willen benadrukken dat er geen sprake is van een hack waarmee klantgegevens gestolen kunnen worden.” ING biedt excuses aan voor het ongemak.

Het crisiscentrum is inmiddels volledig bemand om de problemen op te lossen en om te achterhalen wat de oorzaak is van de ddos-aanval, aldus de zegsman van ING. Een paar jaar geleden had de bank ook veel last van aanvallen. De laatste tijd leek het probleem onder controle te zijn.

ABN AMRO is zondagavond voor de derde keer dit weekeinde getroffen door een DDoS-aanval. De afgelopen weken werd de bank al vaker geplaagd door aanvallen of storingen. De bank stelde daarop dat deze incidenten los van elkaar stonden. Rabobank en SNS bank lijken zondagavond geen problemen te hebben met het betalingsverkeer.

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de servers overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit is niet bekend. Een woordvoerster van de bank zegt het uiterst vervelend te vinden voor klanten.

Zorg

Detailhandel Nederland liet zondag weten naar aanleiding van dit soort storingen zich steeds meer zorgen te maken om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. Ook president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) sprak zich er over uit. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat cyberaanvallen voor banken tegenwoordig aan de orde van de dag zijn. De site van DNB wordt dagelijks wel 1000 keer aangevallen, zegt Knot. DNB is met banken in gesprek om te regelen dat die hun systemen na zo'n aanval snel weer in de lucht hebben.