Japan neemt cryptobeurzen onder de loep

TOKIO (AFN/RTR) - De financiële waakhond in Japan gaat alle platformen in het land waarop in cryptomunten wordt gehandeld extra inspecteren. Daarnaast wordt van één van de grootste beurzen Coincheck geëist dat die orde op zaken stelt na de roof van munten met een totale waarde van 530 miljoen dollar. De aankondiging volgt op de spectaculaire kraak van voor het weekend.