Ablynx akkoord met miljardenbod Sanofi

Ⓒ Ablynx

GENT (ANP) - Het Belgische biotechnologiebedrijf Ablynx heeft ingestemd met een overname door Sanofi. Het Franse farmacieconcern is bereid daar in totaal 3,9 miljard euro voor op tafel te leggen. Dat is de helft meer dan zijn Deense branchegenoot Novo Nordisk bood toen het eerder vergeefs bij Ablynx aanklopte.