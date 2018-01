Slimme beleggingen via holdings

Het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers bijvoorbeeld nam heel vroeg een 33% belang in het toen nog in Europa onbeduidende Tencent. Deze Chinese internetreus heeft inmiddels een beurswaarde van $562 miljard. Terwijl Naspers zelf $135 miljard marktwaarde heeft.

Via het belang in Naspers lift de belegger mee met het succes van Tencent, tegen een lagere waardering, verklaart Lodewijk van der Kroft, een van de partners van het in 1985 opgerichte Franse Comgest. Dat vereist wel enig speurwerk. Want in Naspers zitten beursgenoteerde en private belangen bij elkaar. Dat risico moet een belegger afwegen, erkent hij.

Korting

De bepaling van de werkelijke waarde van een dergelijke holding is lastig, zeker voor een doorsnee particuliere belegger. Op de holding van bedrijven die niet genoteerd staan, zit soms een korting van 70%. En de markt prijst ook de risico’s van buitenlandse munten en conflictgebieden in. Maar de rekenaars van Comgest denken hier voldoende rekening mee te houden.

Van der Kroft: „Je weet nooit of de onderwaardering die wij zien er helemaal uit komt. Maar het rendement op het belang in Tencent kan het risico op de overige belangen ruimschoots goed maken.”

Comgest investeert behalve in Tencent al jaren in Chinese it-bedrijven als Baidu, Netease, Hangzhou Hikvision en NCsoft. Ze zijn de voorlopers in de beleggingscategorie die vorig jaar ruim 25% rendement boekte.

Te hoge waardering

Van der Kroft noemt Dordtsche Petroleum Holding als oud Nederlands voorbeeld, dat alleen een belang in Koninklijke Olie/Shell had. Als het waarderingsverschil tussen Shell en Dordtsche te groot werd, kochten beleggers liever de holding.

„Waar nodig maken we gebruik van dit soort indirecte beleggingen als we constateren dat de bedrijven waar we geïnteresseerd in zijn een te hoge waardering kennen”, aldus Van der Kroft van het fondshuis dat volledig eigendom is van het personeel.

Maruti-Suzuki is het snelgroeiende Indiase dochterbedrijf, met eigen beursnotering, van het Japanse Suzuki. 51% van de verkochte auto’s in India is afkomstig van Maruti Suzuki. Beleggers betalen circa veertig keer de koers/winstverhouding.

Aandeelhóuder

,,Maar eigenlijk kun je beter in Suzuki beleggen, dat meer dan 70% van haar bedrijfsresultaat in India behaalt en een waardering heeft van nog geen 14x de verwachte winst per aandeel.

,,Wij spiegelen ons graag aan Warren Buffett met zijn aandacht voor lange termijn waardecreatie. In lijn met een opmerking destijds van Jan Kalff, oud-voorzitter van ABN Amro, zijn wij aandeelhóuders. We verkopen belangen niet snel”, aldus Van der Kroft.

Comgest zoekt belangen die een defensief karakter hebben, met lage volatiliteit. Banken kom je niet snel in hun portefeuilles tegen. „Banken hebben moeite hun eigen risico’s te onderkennen, wij denken dat niet beter te kunnen. Bovendien hebben ze meestal geen pricing power”, aldus Van der Kroft.