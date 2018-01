Onderzoek naar rol KPMG in kwestie Carillion

Ⓒ AFP

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse boekhoudkundige waakhond FRC gaat onderzoek doen naar de rol van KPMG bij de financiële teloorgang van Carillion. De accountant zette de afgelopen jaren zijn handtekening onder de jaarrekening van de bouwreus. De vraag is of dit technisch en ethisch juist was.