’Lager begin drukke week op Wall Street’

De Fed komt woensdag met het rentebesluit. De verwachting is dat de rente nu nog gehandhaafd blijft en in maart wordt verhoogd. Het is de laatste beleidsvergadering van voorzitter Janet Yellen. Zij wordt begin februari opgevolgd door Fed-bestuurder Jerome Powell.

Andere bedrijven die deze week de boeken openen zijn onder meer AMD, Harley-Davidson, McDonald's, Paccar, AT&T, Boeing, Eli Lilly, Qualcomm, ConocoPhillips, DowDuPont, Mattel, Pfizer, Visa, UPS en JC Penney. Vrijdag staat het banenrapport op de agenda.

Donald Trump

Beleggers kijken ook uit naar de State of the Union van president Donald Trump op dinsdag. Er zal vooral worden gekeken naar opmerkingen over handel. Vorige week werd nog bekend dat Trump hoge importheffingen oplegt aan witgoed en zonnepanelen uit bijvoorbeeld Zuid-Korea en China.

Aan het bedrijvenfront gaat maandag de aandacht uit naar defensieconcern Lockheed Martin. Lockheed kwam met meevallende cijfers en vooruitzichten en staat voorbeurs op winst.

KapStone Paper and Packaging

Ook cosmeticaverkoper Avon Products staat in de schijnwerpers. Naar verluidt staat Avon onder druk van activistische aandeelhouders om zichzelf te koop te zetten uit onvrede over tegenvallende prestaties en de sterk gedaalde beurskoers.

Verder is er overnamenieuws. Verpakkingsbedrijf KapStone Paper and Packaging wordt voor 4,9 miljard dollar overgenomen door branchegenoot WestRock. Daarnaast werd bekend dat koffiemaker Keurig Green Mountain frisdrankconcern Dr Pepper Snapples Group, het moederbedrijf van Dr Pepper, overneemt in een deal ter waarde van 18,7 miljard dollar.

Dow Jones

Op macro-economisch gebied werden gegevens gemeld over de consumentenbestedingen in de VS. Die gingen in december met 0,4 procent omhoog op maandbasis.

De beurzen in New York sloten vrijdag met winst. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 26.616,71 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2872,87 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 7505,77 punten.