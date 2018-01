Eindopslag kernafval kost €2 miljard

COVRA, verantwoordelijk voor de opslag van radioactief afval in Nederland, heeft gekeken naar hoe de eindberging eruit moet komen te zien en welke veiligheidseisen daaraan gesteld moeten worden. Volgens de onderzoekers zou opslag in Boomse klei een mogelijkheid zijn. Dat geldt ook voor opslag in steenzout.

De kleibodemlaag waar in het onderzoek vanuit wordt gegaan is door heel Nederland te vinden en steenzout in het Noordelijke helft van het land. Een exacte locatie waar eindberging in Nederland zou kunnen gebeuren, wordt niet gegeven. Het kan namelijk zo zijn dat eindberging ook in andere bodemlagen mogelijk is, maar dit moet nog verder onderzocht worden.

COVRA slaat sinds 1982 alle kernafval bovengronds op. Dat kan veilig gedurende ongeveer honderd jaar, maar erna moet een oplossing voor lange termijn gevonden worden.