Mannen geven kledingverkoop zetje

Ⓒ TLG ARCHIEF

De modebranche heeft afgelopen jaar 4,6 procent meer omgezet, de grootste stijging in tien jaar. Dat was voor een groot deel te danken aan mannen. De omzetgroei in mannenkleding was 7,1 procent, becijferde brancheorganisatie INretail. Bij vrouwenkleding was de groei van de omzet 2,9 procent.