’Wall Street gaat lager openen’

Beleggers in New York kijken naar de Federal Reserve die aan zijn tweedaagse beleidsvergadering begint. In de avond spreekt president Donald Trump zijn eerste State of the Union, de Amerikaanse troonrede, uit. Daarin zal hij waarschijnlijk veel aandacht schenken aan zijn infrastructuurplannen.

Op macro-economisch gebied komen er cijfers over de huizenprijzen. Ook worden kort na de openingsbel gegevens over het consumentenvertrouwen verwacht.

Ook zijn er weer de nodige bedrijven die hun boeken openen. Farmaceut Pfizer zag de jaaromzet licht dalen. De winst verdrievoudigde wel, maar dat was deels te danken aan een bate door de Amerikaanse belastinghervormingen.

Harley-Davidson

Motorfietsenproducent Harley-Davidson had te maken met haperende verkopen. Het bedrijf gaat reorganiseren. Ook de verwachtingen voor dit jaar vielen beleggers tegen. McDonald's kwam ook met cijfers. Die waren beter dan verwacht. Verder gaf het fastfoodconcern aan dit jaar 1000 nieuwe restaurants te willen openen.

Amazon, JPMorganChase en Berkshire Hathaway richten gezamenlijk een onderneming zonder winstoogmerk op die de zorgkosten voor het eigen personeel in de Verenigde Staten moet helpen terugdringen. Andere fondsen in de zorg zoals CVS Health, Walgreens Boots en UnitedHealth kwamen daardoor onder druk te staan in de voorbeurshandel.

Het aandeel Apple had nog steeds te lijden onder berichten dat de iPhonemaker de productie van de iPhone X terugschroeft vanwege tegenvallende vraag. Dinsdag zakte het techbedrijf al 2,1 procent.

Revlon

Cosmeticabedrijf Revlon gaat na twee jaar verder zonder topman Fabian Garcia. Die kon het kwakkelende bedrijf niet naar zwarte cijfers loodsen.

Verzekeraar MetLife kan op negatieve aandacht rekenen na het bericht dat het de presentatie van de jaarcijfers uitstelt. Ook gaat MetLife eerdere cijfers bijstellen vanwege onbetaalde pensioenen.

Overnamenieuws was er voor cloudsoftwarebedrijf Callidus. De Duitse bedrijfssoftwarereus SAP telt 2,4 miljard dollar neer voor het Amerikaanse bedrijf.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,7 procent lager op 26.439,48 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor ook 0,7 procent, tot 2853,53 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent tot 7466,50 punten.