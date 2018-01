Olieprijs daalt fors door overaanbod

WTI-olie verloor 1,7%, Brentolie zakte met 0,9%.

Voor de tweede dag op rij krimpen nu de termijnmarktprijzen nadat vooral de Amerikaanse voorraden blijken te stijgen. Dit maakt een einde aan een serie dalingen van voorraden in enorme opslagtanks die de prijs lieten oplopen.

Oliekartel OPEC schrapte vorig jaar de productie met 1,8 miljoen vaten per dag, en wil dat ook dit najaar doorzetten om bij minder voorraad het verkooptarief te laten oplopen. Die tactiek lijkt aan dovemansoren gericht nu producenten extra olie blijven leveren.

Extra productie

De markt anticipeert volgens analisten opnieuw vertraagd op de prijsstijging van afgelopen maanden: producenten zetten met betere prijzen de kranen open en brachten oude platforms weer aan de praat. In de grote bassins in de Verenigde Staten zijn de voorraden naar het hoogste niveau in dertig jaar opgelopen voor WTI-olie. De stijging met 800.000 drijft speculanten uit de olie.

Andere analisten zijn minder sceptisch. Ze zien na de stijging van de olieprijs afgelopen tijd een tijdelijke correctie. Daarna zou vanwege de vraag uit landen in Azië met een groeiende bevolking de behoefte aan ruwe olie alleen maar verder doorgroeien.

Niet meer gedrild

In de Verenigde Staten zijn producenten van olie en gas uit schalie in de markt gekomen bij de prijs vanaf $60 per vat.

BP voedde de zorgen in de oliemarkt dinsdag. Het olieconcern en concurrent van Shell meldde dat voor sommige bedrijven hun olieplatforms nooit meer geopend zullen worden. De toestroom van groene energie uit zonnepanelen en windmolenparken vervangt veel aanbod. Veel bedrijven mijden ruwe olie en schakelen over op deze groene stroom.