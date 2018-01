Beursupdate: AEX valt terug tot dicht tegen 560

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,1% lager op 560,38 punten. De voorgaande dag moest de hoofdgraadmeter nog flink terein prijsgeven. De Midkap-index ging 0,5% omhoog naar 843,99 punten.

Elders in Europa hielden de beurzen kleine winsten in handen. Parijs en Frankfurt wonnen 0,3% en 0,4%.

Wall Street werd gisteravond flink teruggeworpen met verliezen van 0,9% tot 1,4% voor de belangrijkste Amerikaanse aandelenbeurzen. Vooral fondsen in de zorg en farmacie kregen het zwaar te verduren. In de State of Union benadrukte Trump zijn prestaties over het afgelopen jaar en riep op tot meer samenwerking met de Democraten om de infrastructuur in de VS aan te pakken. Vanavond zal de aandacht uitgaan naar het Amerikaanse rentebesluit met Fed-president Janet Yellen voor de laatste keer aan het roer. De rente zal zo goed als zeker ongewijzigd blijven.

In Azië kleurden de borden grotendeels rood in navolging van de stevige averij voor de koersen op Wall Street. De Nikkei keek op de laatste handelsdag van januari aan tegen een min van 0,8%.

In de AEX werd ING 1,5% minder waard na negatief ontvangen resultaten. Het financiële concern zag over het vierde kwartaal zowel de baten als de winst teruglopen mede als gevolg afboekingen vanwege de belastinghervormingen in de VS. KBC heeft het advies voor ING neerwaarts bijgesteld mede vanwege de veel hogere kosten bij het financiële concern dan geraamd. Aegon behoorde ook bij de grotere dalers met een koersverlies van 1,9%. NN Group raakte 1% kwijt.

De opleving bij KPN was van korte duur. Het aandeel liet 0,1% liggen in reactie op de kwartaalcijfers. De winst en de omzet bij het telecomconcern vielen in de laatste drie maanden van 2017 terug onder meer vanwege de felle concurrentie op de mobiele markt. KBC wijst er op dat het hanteren van een hoger besparingsdoel in 2018 bij KPN ruimte zou kunnen geven voor een verbetering van de winstgevendheid.

Na een hoger begin sloeg de winst bij Arcelor Mittal om naar een verlies van 1,2%. Het staalconcern heeft over 2017 meer winst en omzet behaald gesteund door de verbeterde marktomstandigheden. Volgens Schutte was er teleurstelling bij beleggers over het voorzichtige dividendbeleid bij Arcelor.

Unibail Rodamco dat nabeurs de boeken open doet vervolgde de weg omhoog met een plus van 0,4%. Unilever dat morgen inzage geeft in de resultaten kreeg er 0,8% bij. Voor Heineken hadden beleggers eveneens 0,8% meer over.

In de Midkap kregen de resultaten van Aperam een opgewekte ontvangst. De koers van het gespecialiseerde staalconcern steeg 2,9%. Philips Lighting gaf de opgaande lijn van eerder deze week een vervolg met een plus van 1,6%. Flow Traders koerste nog eens 1,2% hoger na een dag eerder al in de smaak te zijn gevallen vanwege de toegnomen volatiliteit op de aandelenmarkten.

AScX-fonds NSI noteerde onveranderd. Het vastgoedfonds liet dinsdag nabeurs weten in 2017 iets beter te hebben gepresteerd dan de eigen prognose.

Op de lokale markt schoot Kiadis Pharma 11,3% omhoog. Het biotechnologiebedrijf is bijna klaar met een klinisch onderzoek naar de werkzaamheid van zijn kandidaat-medicijn bij patiënten met leukemie die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan. Ook kreeg het bedrijf een koopadvies van Jefferies.

SnowWorld werd 0,8% minder waard. De uitbater van skihallen heeft de omzetverwachtingen neerwaarts bijgesteld.