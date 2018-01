’Robotangst is één grote mythe’

Meer dan 80 procent van de werknemers ziet de ontwikkelingen vooral als kans. Dat blijkt uit onderzoek van ondernemersorganisatie FME in samenwerking met adviesbureau Berenschot en onderwijsinstituut TIAS dat vandaag wordt overhandigd aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Technici verwachten dat het werk uitdagender wordt en geven aan dat zij zich voortdurend willen bijscholen. Maar liefst 90 procent is bereid een opleiding of cursus te volgen.

Verbluffend

„Deze uitkomst is verbluffend”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. Het is de eerste keer dat de ondernemersorganisatie naar de mening van de werknemers vraagt. Bijna 7000 medewerkers - hoog én laag opgeleid - deden mee aan het onderzoek. „En daaruit blijkt dus dat de robotangst één grote mythe is. Werknemers zien het op zich afkomen en willen investeren in zichzelf. Laat die robots maar komen.”

Directievoorzitter Hans van der Molen van Berenschot sluit zich daarbij aan. Hij verwacht dat de aard van het werk verandert. „Bepaalde taken zullen veranderen en banen worden hoogwaardiger. Het is daarom zeer belangrijk om te investeren in scholing en ontwikkeling.”

Personeelstekort

De technologische industrie, een van de grootste sectoren in ons land met zo’n 486.000 mensen, heeft een flink personeelstekort. De komende jaren zijn 120.000 mensen nodig. Volgens Dezentjé Hamming is het daarom noodzakelijk om fors te investeren in scholing en ontwikkeling om de instroom te bevorderen.

„Er moet veel meer worden samengewerkt. Ontwikkel scholingsprogramma’s voor medewerkers. Momenteel is het op je 45e niet mogelijk om een opleiding te volgen aan een roc. Het huidige systeem is niet ingericht op de veranderende arbeidsmarkt.”