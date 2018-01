Wall Street start Fed-dag met winsten

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,9 procent hoger op 26.306 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2836 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7449 punten.

Boeing was een opvallende stijger na beter dan verwachte cijfers. De zwaargewicht zette over 2017 een recordwinst in de boeken. Hoewel ook een recordaantal vliegtuigen werd afgeleverd, viel de omzet iets lager uit dan in 2016. Het aandeel won dik 6 procent.

Verder liet loonstrookverwerker ADP weten dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in januari met 234.000 banen is gegroeid. Dat was meer dan was voorzien. Het cijfer van ADP loopt vooruit op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag.