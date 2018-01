Facebook voldoet niet aan hoge verwachtingen

DFT

In het vierde kwartaal is de omzet van Facebook met 20% gegroeid tot $4,27 miljard. De winst per aandeel steeg met 19% tot $1,44. Hierin zit een last van $0,77 verwerkt vanwege de verlaging van de belastingtarieven in de VS, die vanaf dit jaar juist positief uitpakt.

Het aantal gebruikers groeide op jaarbasis met 14% tot 1,4 miljard, fractioneel minder dan analisten voorzagen.

De populariteit van Facebook blijft groot wel. Het bedrijf zelf doet er echter alles aan om gebruikers minder lang op zijn gelijknamige netwerk te houden. Aanpassingen aan de manier waarop het nieuwsoverzicht aan gebruikers wordt gepresenteerd, resulteren dagelijks in grofweg 50 miljoen uur minder tijd die wereldwijd aan Facebook wordt besteed.

Topman Mark Zuckerberg deed die boodschap bij de presentatie van de jaarcijfers uit de doeken. Volgens hem is Facebook niet alleen in het leven geroepen voor het plezier, maar ook voor het welzijn van mensen. De aanpassingen zorgen er volgens Zuckerberg voor dat de tijd op Facebook beter wordt besteed.

Beleggers reageerden teleurgesteld, doordat Facebook een reputatie heeft om de verwachtingen te overtreffen. In de nabeurshandel stond het social mediabedrijf 4% lager.