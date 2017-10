Kleine stijging autoverkoop in EU

Volgens ACEA kwam het verkoopvolume vorige maand bijna uit op het niveau van juni 2007, kort voordat de economische crisis de autosector trof. De verkoop lag daarmee dus op het hoogste niveau in bijna tien jaar.

Er was wel een wisselend beeld te zien in de grote Europese automarkten. Zo ging in Italië, Frankrijk en Spanje de verkoop omhoog, maar nam die af in Duitsland en Groot-Brittannië. In Nederland klom de verkoop met meer dan 5 procent tot ruim 41.000 voertuigen. Het best verkochte automerk in de EU was Volkswagen. Daarna kwamen Renault, Opel/Vauxhall en Peugeot.

Over de eerste zes maanden van dit jaar ging de autoverkoop in de EU met 4,7 procent omhoog tot meer dan 8 miljoen wagens. Nederland behoorde hier bij de Europese koplopers met een verkoopgroei van bijna 17 procent.