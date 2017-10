Column: Wie zwijgt, stemt toe

Het tempo van de rally is ongekend. Sinds april dit jaar is de euro ruim 13% gestegen tegenover de dollar. Afgelopen dinsdag werd voor het eerst in tweeënhalf jaar tijd de barrière van 1,20 geslecht. Naast de voorgenomen afbouw van QE, komt de rotatie op de markt door de verbetering van de economische en politieke situatie in de Eurozone. Vrijwel alle vertrouwensindicatoren staan op of rond recordhoogte, de economie draait als een tierelier, er is een groot overschot op de lopende rekening, de Franse verkiezingen zijn met een sisser afgelopen en Mutti Merkel gaat de Duitse verkiezingen ‘gewoon’ weer naar haar hand zetten. Het kan allemaal niet op.

Als we dan de oversteek maken naar de andere kant van de plas, zien we dat beleggers steeds minder geloof hebben in de rente-ambities van de Fed. De loongroei en de inflatie willen maar niet van de grond komen. Waarom zouden Yellen & Co. dan nog de rente verhogen? Tegelijkertijd tempert de markt eindelijk de hoge verwachtingen rondom het economische beleid van het Witte Huis. De grootschalige investeringen in de verouderde infrastructuur laten op zich wachten. Ook van het belastingplan, dat nu overigens nog steeds niets meer behelst dan een A4-tje, wordt dit jaar niets concreets meer verwacht. Over de rest van Circus Trump is al meer dan genoeg geschreven, maar het mag duidelijk zijn dat ook dit de dollar niet in de kaart speelt.

Sterker nog: het is juist de euro die de laatste weken steeds vaker als veilige haven wordt beschouwd. Afgelopen dinsdagochtend zagen we dit ook. Na de zoveelste raketproef van Noord Korea zat de klad er op de markten er even goed in. De beurzen gingen omlaag, de obligatierentes daalden en... de euro werd sterker! De aloude wijsheid “Uiteindelijk wil iedereen dollars hebben” gaat de laatste tijd niet echt op, zeker niet wanneer Kim Jong-un zijn pijlen richt op de Verenigde Staten. Anderzijds staat bij mij de Europese schuldencrisis nog iets te goed op het netvlies gebrand om de Eurozone nou écht als een veilige haven te willen bestempelen.

De sterke euro geeft hoe dan ook een duidelijk signaal af dat het beter gaat met de Europese economie. Het is echter niet zo zeker dat we blij moeten zijn met een sterke munt. Het is maar hoe je het bekijkt. Consumenten schieten er in eerste instantie wel wat mee op, maar een blik op de beurs verraadt dat veel bedrijven hier juist moeite mee hebben. De Euro Stoxx 600 is sinds begin mei al bijna 7% van haar waarde verloren, mede doordat de winstgevendheid van exporteurs onder druk komt te staan. Het ‘windje mee’ voor de Europese economie kan dus zomaar rap omslaan naar een forse tegenwind.

Hoewel de inflatiedoelstelling met een sterke euro ook alleen maar verder uit het zicht raakt, stemmen deze ontwikkelingen Mario Draghi kennelijk niet direct ongerust. Er zijn zelfs een aantal beleidsmakers binnen de ECB die de sterke euro juist zien als een teken van kracht en alleen al daarom er niet teveel tegen willen doen. Bij het rentebesluit van volgende week donderdag moet de ECB wel de kaarten open op tafel leggen. Wanneer Draghi dan opnieuw niet ingaat tegen de sterke euro, blijkt de huidige rally meer dan gerechtvaardigd. Wie zwijgt, stemt immers toe.