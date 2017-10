Wall street begint met kleine winst

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 18.566 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2183 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 5228 punten.

Alibaba won in de eerste handelsminuten meer dan 5 procent. Het in New York genoteerde Chinese bedrijf boekte afgelopen kwartaal een stevige omzetgroei en zag de voor eenmalige posten gecorrigeerde winst hard oplopen.

Warenhuisketen Macy's maakte bekend nog eens honderden filialen te gaan sluiten. Het aandeel noteerde dik 15 procent hoger. Branchegenoot Kohl's, die het mes zette in zijn winstprognose voor dit jaar, werd 12 procent meer waard.