Nikkei maakt pas op de plaats

De Nikkei-index eindigde vrijwel onveranderd op 16.254,45 punten. De koers van Toyota liep 3 procent op, na een meevallend kwartaalrapport. De autobouwer zag de winst wel afnemen en stelde ook zijn verwachtingen naar beneden bij. Het bedrijf worstelt vooral met afnemende verkopen in de Verenigde Staten.

Nikon werd ruim 4 procent meer waard. De nieuwe resultaten van de cameraproducent vielen erg in de smaak bij handelaren. Een sterke daler was spellenmaker Gree, die zijn vooruitzichten fors omlaag schroefde. Het aandeel Gree kelderde meer dan 8 procent.

Andere belangrijke Aziatische beurzen gingen wel omhoog. De Hang Seng in Hong Kong stond tussentijds 1,4 procent in de plus. De Shanghai Composite steeg 0,1 procent en de Kospi in Seoul won 0,8 procent. De beurs in Sydney kreeg er 0,4 procent bij.