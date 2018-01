Wall Street begint met kleine winsten

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht hoger geopend. De rentestap en steunmaatregelen waarmee de Bank of England eerder op de dag kwam, komt op Wall Street niet als grote verrassing. Beleggers verwerken weer een voorraad bedrijfsresultaten. Verder wordt met belangstelling uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.