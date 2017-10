'Weinig beweging bij opening beurs Amsterdam'

Biotechnologiebedrijf Galapagos weet de aandacht op zich gericht. Beursbedrijf Euronext maakte bekend Galapagos per 20 juni op te nemen in hoofdindex AEX. Dat is het gevolg van de herweging die Euronext elk kwartaal uitvoert. Galapagos neemt de plek bij de hoofdfondsen in van TNT, de pakketvervoerder die is overgenomen door het Amerikaanse FedEx en op 4 juli definitief van de beurs verdwijnt.

Euronext meldde verder dat Refresco en Wessanen in de MidKap worden opgenomen. De plek van deze twee in de Smallcap-index wordt ingenomen door AND International Publishers en Holland Colours.

Financieren

Financieel intermediair Intertrust kondigde aan 122 miljoen euro op te willen halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. De opbrengst zal worden gebruikt om de overname van branchegenoot Elian Group mede te financieren.

Fitch heeft de kredietwaardigheid van KPN met één stapje verhoogd, naar BBB. De vooruitzichten voor het telecombedrijf zijn stabiel.

Delta Lloyd meldde dat alle 11,3 miljoen certificaten Van Lanschot worden verkocht voor 16 euro per stuk. Delta Lloyd is na de verkoop geen partij meer in Van Lanschot. Drankenbedrijf Lucas Bols kwam met halfjaarcijfers. De winst is gestegen op een dalende omzet.

Onlinebroker BinckBank kan mogelijk reageren op een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.

Energieconcern

In Kopenhagen staat Dong Energy in de schijnwerpers. Het Deense energieconcern gaat donderdag zijn langverwachte beursgang maken.

De Europese effectenbeurzen zijn woensdag overwegend met rode cijfers de handel uitgegaan. De AEX sloot 0,3 procent lager op 450,15 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 666,30 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,7 procent. Londen deed het juist wat beter met een winst van 0,3 procent.

Olie

In New York werden kleine winsten geboekt. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 18.005,05 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent vooruit tot 2119,12 punten. Daarmee is de index dichtbij een nieuwe recordstand. Technologiebeurs Nasdaq won eveneens 0,3 procent, tot 4974,64 punten.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 51,55 dollar per vat. Brent noteerde 0,4 procent hoger op 52,74 dollar. De euro was 1,1397 dollar waard, tegen 1,1401 dollar aan het slot van de Europese handel woensdag.