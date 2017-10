KLM: focus op korte termijn bij Schiphol

Dat zegt president-directeur Pieter Elbers van luchtvaartmaatschappij KLM in gesprek met De Telegraaf. „Ik merk dat veel aandacht is voor vraagstukken die pas over een aantal jaren spelen, zoals de nieuwe terminal. Maar laten we niet vergeten dat er op korte termijn nog veel moet gebeuren. Laten we de korte termijn niet vergeten. Er is nog steeds een tekort is aan opstelplaatsen, taxibanen en marechaussees. Ook moeten de securitydoorgangen breder gemaakt worden”, zegt Elbers. In het voorjaar ontstond er een chaos op Schiphol omdat deze de nieuwe centrale beveiliging niet voldoende had bemenst, terwijl het aantal passagiers flink groeide. Dit zorgde toen voor urenlange wachtrijen. Pas na vier weken besloot Schiphol de bezetting op sterkte te brengen.

Toekomst

Op dit moment woedt een flink debat in Nederland over hoe het verder moet met de luchthaven, die dit jaar eerder dan verwacht vol en daarmee op slot raakt. Ook is Schiphol druk bezig met de voorbereiding van de nieuwe A-terminal, die pas in 2023 wordt opgeleverd. :Wat er na 2020 gebeurt is uiteraard van latere prioriteit belangrijk, maar laten we ons ook richten op 2018”, zegt de KLM-baas.

Door de bouw van deze nieuwe terminal komen de vliegtuigen van KLM Cityhopper verder weg te staan. KLC haalt in heel Europa passagiers op, die overstappen op intercontinentale vluchten. De plaats voor de KLC-vloot voor Elbers nog geen uitgemaakte zaak, want de passagiers moeten verder lopen.

Strakke schema’s

“We werken met strakke schema’s en omdraaitijden van 30 tot 40 minuten. Over Schiphol waren zijn passagiers altijd heel lovend. We moeten er voor zorgen dat we de service van het overstappen niet verslechtert”, zegt Elbers. KLM en Schiphol zijn afhankelijk van de overstappende passagiers, die goed zijn voor de helft van alle reizigers die de luchthaven jaarlijks bezoeken. KLM en Schiphol lagen overhoop over de nieuwe A-pier, die in 2019 al gereed moet komen. Daarvoor moest het vrachtgebouw van KLM deels wijken. Inmiddels is deze deels afgebroken.

Concurrentie

De pier kan hierdoor slechts gedeeltelijk gebruikt worden. KLM Cargo wil nog zeker tien jaar in Vrachtgebouw 1 blijven zitten. Aan de nieuwe pier zijn een aantal opstelplaatsen voor grote vliegtuigen gepland, waardoor de concurrentie voor KLM zal toenemen.