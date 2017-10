Meer macht voor Amerikanen bij arbeidsgeschillen

Het gaat in dit geval om arbeidsgeschillen, zo meldt Reuters. De regering van president Trump is voorstander van arbitrage tussen individuele werknemers en bedrijven als het gaat om arbeidsgeschillen. Als werknemers zich verenigen, kan dat leiden tot grotere schadeclaims. Ook is het voor bedrijven makkelijker om tot een schikking te komen met individuele werknemers, dan een zaak tegen een groep in een rechtszaal uit te vechten.

Het hooggerechtshof hoort eerst de National Labor Relations Board (NLRB), die eerder stelde dat dergelijke zaken tegen de federale wet in zoudene gaan. De vorige president Obama heeft daar afstand van genomen, maar de huidige president Trump is van mening veranderd.

Het gerechtshof werkt onder meer aan zaken tegen accountantskantoor Ernst & Young, Murphy Oil, and IT-bedrijf Epic Systems Corporation. Veel zaken draaien om niet uitbetaald loon, zoals overwerk.