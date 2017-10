’Bombardier en Boeing snel om tafel’

Vliegtuigfabrikanten Boeing en Bombardier moeten snel om de tafel om hun handelsruzie uit de wereld te helpen. Deze oproep deed de Britse minister James Brokenshire zondag aan beide partijen, omdat het handelsdispuut veel banen kan kosten in Noord-Ierland.

Importheffing van 220%

Deze week werd bekend dat de Verenigde Staten het importarief op de Bombardier CS-toestellen 220% van de huidige prijs zal bedragen. Dit speelt de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing in de kaart. De heffing moet begin volgend jaar van kracht worden, als het Amerikaanse handelscomité haar fiat heeft gegeven.

„Deze handelswijze is niet wat wij verwachten van een langjarige handelspartner van Groot-Brittannië. Boeing en Bombardier moeten zo snel mogelijk om de tafel”, zei Brokenshire. Bombardier heeft een grote fabriek in Belfast, met 4200 directe werknemers. Noord-Ierland is de armste regio van Groot-Brittannië. De huidige conservatieve regering van het Groot-Brittanië is echter afhankelijk van de steun van de Noord-Ieren.

Spelregels

Boeing stelde in een reactie dat ze zich houdt aan de spelregels voor handel. Eerder stelde de Amerikaanse vliegtuigfabrikant dat Canada en Groot-Brittannië Bombardier subsidiëren, waardoor de Canadese vliegtuigfabrikant haar toestellen op de Amerikaanse markt kan dumpen.