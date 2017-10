Wie scoort een hattrick tegen John de Wolf of Sjaak Polak?

Maar niet getreurd; het scoren van deze mijlpaal wordt nu voor iedereen mogelijk gemaakt dankzij John de Wolf en Sjaak Polak!

Zij gaan de komende weken de strijd aan met eenieder die denkt de juiste antwoorden te weten op de vragen die zij op je afpoeieren. Heb je er drie van de vijf goed, dan maak je kans op een reis naar het Italiaanse Udinese.

De Wolf en Polak, beiden lid van FC De Rebellen, kregen in het verleden talloze vragen op hen af gevuurd, maar stonden zelden met hun mond vol tanden. Ze draaien de rollen nu om. Ga naar de Dacia Hattrick Battle om de vragen over hattricks te beantwoorden. Je kunt daarbij kiezen of je de strijd aandurft met Polak of met De Wolf.

Dus denk jij te weten wie de meeste hattricks maakte in het voetbal, wie er de snelste maakte in Nederland, of welke keeper ooit een hattrick scoorde; dan is dit spel op jouw lijf geschreven.

De hattrick is een magisch begrip in de voetballerij. Normaliter moet je dus drie goals in één wedstrijd maken alvorens je ‘m van je to-do list af kunt strepen. Er zijn zelfs critici die beweren dat de goals in één helft gemaakt moeten worden, en dat er geen doelpunt van de tegenstander tussen mag zitten.

In de praktijk worden deze regels echter aan de laars gelapt en mag de maker van een drietal doelpunten in het profvoetbal zelfs de wedstrijdbal meenemen.

Als aan de meest kritische eisen toevallig wél is voldaan, dan spreken we over een ‘glaszuivere’ of ‘onvervalste’ hattrick.

Hoewel de term vandaag de dag vooral in de voetbal- en hockeywereld wordt gebezigd, kent de hattrick zijn oorsprong in het cricket.

Daar werd vroeger voor iedere keer dat een bowler met drie opeenvolgende ballen drie wickets nam, als beloning een collecte gehouden voor een nieuwe hoed. Daarop ontstond de kreet ‘he did the hat-trick’, letterlijk vertaald ‘hij deed de hoedentruc’.

Weet jij wie in 2011 voor Oranje een hattrick maakte? Of wie de jongste speler is die een hattrick scoorde in de Eredivisie? Dan ben jij misschien wel degene die tijdens de Dacia Hattrick Battle De Wolf en Polak eindelijk eens de mond snoert.