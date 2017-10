Nederlandse industrie draait op volle toeren

Na een positieve start breidde de AEX de winst nog iets verder uit. De dip van de euro in reactie op de onrust in Catalonië vanwege het referendum om onafhankelijkheid bood, hielp de hoofdgraadmeter verder vooruit. Vooral ArcelorMittal trok bij de hoofdfondsen de kar. In de Midkap zat Sligro in de voorhoede.