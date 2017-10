'DSM goed op weg naar jaardoelen'

Het effectenhuis stelt dat de marktomstandigheden aan de beterende hand zijn, met name waar het gaat om voedingsingrediënten. Daarnaast beginnen kostenbesparingen hun vruchten af te werpen. De cijfers zelf zijn volgens Liberum, dat een hold-advies hanteert, in lijn met de eigen verwachtingen.

KBC spreekt van goede resultaten en licht met name de ebitda eruit. Die nam met een vijfde toe en overtrof daarmee de verwachtingen, aldus analist Wim Hoste. De bank handhaaft zijn accumulate-advies en koersdoel van 57 euro.

Het aandeel DSM steeg dinsdag in de vroege handel 2,8 procent tot 53,64 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de 0,5 procent hogere AEX.