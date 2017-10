Kwartaalverlies voor grootste bank Europa

HSBC zette een verlies voor belasting neer van 858 miljoen dollar, tegen een winst van ruim 1,7 miljard dollar een jaar eerder. Analisten rekenden in doorsnee op een positief resultaat van bijna 2 miljard dollar in het betreffende kwartaal.

De bank zag de kwartaalopbrengsten met 18 procent kelderen tot 11,8 miljard dollar. Dat kwam onder meer door een daling van de rente-inkomsten tot 8,1 miljard dollar. Aan afschrijvingen op slechte leningen en voorzieningen was HSBC ruim 1,6 miljard kwijt. HSBC kondigde ook aan zijn verlieslijdende Turkse tak toch te houden en te herstructureren, in plaats van af te stoten. Naar verluidt was ING eerder een van de partijen die een oogje op het onderdeel hadden.

Ommekeer

Topman Stuart Gulliver zei in een toelichting dat HSBC ,,nog veel moet doen'' om zijn doelstellingen te bereiken, maar dat er een goed begin is gemaakt. Hij waarschuwde wel voor de ,,onzekere'' economische omstandigheden.

Gulliver is druk bezig om een grote ommekeer bij HSBC in goede banen te leiden. In juni kondigde hij een nieuwe strategie aan, waarbij de bank zich nog meer gaat richten op Azië, verlieslatende landen wil verlaten en circa 25.000 banen schrapt. Dat moet eind 2017 een besparing opgeleverd hebben van zo'n 5 miljard dollar.

Maar in het Verre Oosten lopen de zaken lastig, mede door de economische afkoeling in China. Eerder gaf Gulliver al aan dat de situatie in het land er mogelijk voor zal zorgen dat hij het tempo waarin hij in de regio personeel wil inhuren gaat vertragen. HSBC mikt op het aannemen van zo'n 4000 mensen in de komende jaren.