'AEX opent lager'

Ook de koersuitslagen op Wall Street van woensdag bieden de handel geen steun. Het positieve sentiment in New York, na opmerkingen van centralebankpresident Janet Yellen waaruit op te maken viel dat de Federal Reserve geen haast gaat maken om de rente snel verder op te voeren, kantelde gedurende de sessie. De Dow sloot in het rood, de brede S&P eindigde met een marginale min en alleen de Nasdaq wist met een kleine plus aan de goede kant van de streep te blijven.

In Azië was de stemming niet beter. Terwijl de toonaangevende Nikkei gesloten was, zakten de indices in Hongkong en Zuid-Korea fors. Daar werd voor het eerst deze week gehandeld.

SBM Offshore

Op Beursplein 5 staan Aperam en SBM Offshore in de belangstelling. Aperam verwacht dat het bedrijfsresultaat (ebitda) in het eerste kwartaal van het jaar een lichte stijging zal laten zien ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015. Daarnaast zal de schuldenlast wat toenemen.

SBM Offshore kondigde bij de presentatie van zijn jaarcijfers aan dichtbij een schikking te zijn met de Braziliaanse autoriteiten inzake het Petrobras-schandaal. Het neemt daarvoor een voorziening van 245 miljoen dollar. Het aan de MidKap genoteerde bedrijf zag vorig jaar de winst fors kelderen, maar stelde wel voor het eerst sinds 2011 weer een dividend voor.

AkzoNobel bevestigde dat het met BASF praat over de verkoop van een coatingsonderdeel aan het Nederlandse bedrijf. Meer details werden niet gegeven, maar ingewijden stelden eerder tegen persbureau Bloomberg dat met de transactie een bedrag van ongeveer 400 miljoen euro gemoeid kan zijn.

Euro

Elders in Europa openden onder meer Société Générale, Total, Zurich Insurance en mijnbouwer Rio Tinto de boeken. Adidas verhoogde zijn winst- en omzetprognose voor het huidige jaar.

De prijs van Amerikaanse olie zakte voorbeurs 1,2 procent tot 27,14 dollar per vat. Brent daalde 0,1 procent tot 30,82 dollar. De euro noteerde 1,1291 dollar, tegen 1,1231 dollar bij het Europese slot op woensdag.