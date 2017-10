Fikse groei duurzame voedselconsumptie

Vorig jaar werd voor 3,8 miljard euro aan duurzaam voedsel gekocht, 26 procent meer dan in 2015.

Het marktaandeel voor duurzaam voedsel steeg in een jaar tijd van 8 procent naar 10 procent, blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2016 meldt minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. In 2010 was dat marktaandeel nog maar 3,5 procent.

Kamp zegt te verwachten dat de trend zich doorzet en dat het bedrijfsleven daarop zal inspelen. Volgens hem zijn duurzame voedingsalternatieven ,,al lang geen nichemarkt meer''. Hij noemt die ontwikkeling ,,echt zinvol, niet alleen voor natuur en dierenwelzijn, maar ook zeker voor de ondernemer''.