AEX zet opmars door

Nu alle indices op Wall Street nieuwe All Time High neerzetten ligt het speelveld omhoog helemaal open met hogere doelen en dus nieuwe toppen. In tegenstelling tot pakweg een maand geleden doen nu vrijwel alle sectoren mee met de stijging hetgeen zorgt voor kracht en volume. Ook de AEX breekt uiteindelijk uit tot boven de jaartop waardoor de index richting de 565-567 punten kan oplopen ..."

Marktoverzicht:

Europa moest het gisteren zonder de DAX doen maar zowel de AEX als de CAC 40 wisten verder op te lopen. De AEX zet een nieuwe jaartop neer met kansen op meer de komende dagen. De DAX doet ook weer mee vandaag en is van plan om in ieder geval de jaartop op 12.960 punten op te zoeken, als de DAX daar boven weet uit te breken is het een kwestie van tijd om boven de 13.000 punten te geraken, we zien ook geen weerstand meer eens de DAX de All Time High doorbreekt.

Net zoals op Wall Street is de kans dan groot dat we zijn vertrokken voor een reeks nieuwe toppen met het huidige sentiment dat er momenteel heerst op de beurzen.

Wall Street zet over de gehele lijn weer een nieuwe All Time High neer, alle indices doen mee deze keer want naast de Dow Jones zien we dat ook de S&P 500, de Nasdaq, de NYSE, de Dow Transport en de small caps index Russel 2000 nieuwe toppen neerzetten.

Over de gehele lijn bullish en nu alle indices in een onbekend gebied terecht zijn gekomen vraagt dat om meer. We houden het goed in de gaten en het is belangrijk om de trend nu te volgen bij het handelen op de beurs, zo lang er geen duidelijk signaal komt dat de stijging voorbij is moeten we long in de markt blijven zitten.

Voorlopig even geen short posities want met deze omstandigheden is dat vragen om problemen, tussentijdse correcties zullen voor kopers zorgen zolang de indices niet onder hun vorige toppen terecht komen. Hoe langer we daar boven blijven des te sterker de vloer wordt.

Vandaag krijgen we via de ADP cijfers een zicht op de arbeidsmarkt in de VS, vrijdag krijgen we ook een beeld op de werkgelegenheid in de VS. Dat zijn de belangrijke zaken wat betreft de economische toestand in de VS deze week, vallen die cijfers mee dan kunnen de beurzen mogelijk nog een stapje hoger.

Veel zal ook afhangen van wat de dollar (en de euro) doet na de cijfers, als alles meevalt dan zou de AEX wel eenst richting de 550 punten op kunnen lopen.

Wall Street:

De S&P 500 zet na een redelijke sessie een nieuw record neer op 2535 punten met een uitbbraak boven de weerstand die we zien over de recente toppen. Het blijft behoorlijk sterk allemaal en met kansen op een verdere stijging de komende periode.

We mogen nu rekening houden met een verdere stijging tot eerst de 2550 punten en hoger, we zien nergens weerstand voorlopig. Na de consolidatie rondom de 2500 punten kiest de S&P 500 nu ook duidelijk een richting en die is omhoog gericht. Steun nu eerst de 2510 punten, later de 2475 en de 2450 punten maar door de nieuwe situatie die er is ontstaan voorzie ik geen snelle daling meer op de korte termijn. Dat is voor later, mogelijk moeten we daar nu een tijdje op wachten.

De Dow Jones breekt duidelijk uit tot boven de vorige top die op 22.420 punten lag, de index zet de rally met wat meer kracht door en geraakt zelfs tot boven de weerstand die we door de lijn over de recente toppen zien.

Een dubbele bevestiging dat er een uitbraak tot stand kwam de afgelopen dagen waardoor het nog hoger kan met nieuwe doelen in het vooruitzicht. De eerste weerstand verwacht ik nu rond de 22.750 punten, later de 23.000 ofwel het nieuwe ronde getal als doel voor de Dow Jones. Steun nu de vorige top op 22.420 punten, later de 22.250 en de 22.100 punten als steun.

Belangrijk om te weten is dat vrijwel alle indices op Wall Street nieuwe All Time Highs neerzetten waardoor de situatie totaal anders is dan pakweg een maand geleden, de markt wordt nu over de gehele lijn positief gedragen.

Grafiek Dow Jones:

De Nasdaq zet opnieuw een All Time High neer op slotbasis met een slot op 6532 punten. Als de Nasdaq door kan trekken dan gaan we waarschijnlijk snel de 6660 of de 6750 punten zien verschijnen waar meteen mijn eerste koersdoelen liggen te wachten.

Vanzelfsprekend kunnen de negatieve vooruitzichten van toen de index er enkele weken totaal geen zin had om uit te breken opgeborgen worden, we richten ons nu eerst via de nieuwe uitbraak op hogere koersen bij de technologie aandelen. Steun wordt uiteraard de oude top rond de 6460 punten, later de 6340 en de 6300 punten maar na de uitbraak nu even ter indicatie.

Grafiek Nasdaq:

Europa:

De AEX breekt uit en laat de vorige jaartop (538) al duidelijk achter zich met gisteren een slot op 542,25 punten, goed voor een nieuwe hoogste slotstand van het jaar. Als de AEX boven de 538 punten kan blijven de komende dagen dan is er door het bereiken van de zone 538-567 maar weinig weerstand meer te vinden tot de top van 2007 (567) net voor de crisis begon.

Bij de AEX ligt er dus plots veel potentie omhoog waar we als belegger goed van kunnen profiteren. We letten nu eerst op de 543-545, later richten we ons op de 552-555 en wanneer de AEX daar boven weet te sluiten dan kunnen we snel het koersdoel 565-567 punten opzoeken.

Wel eerst nog even afwachten of de AEX nu boven die 538 punten kan blijven de komende periode, dat is het belangrijkste. Er zit nu mogelijk toch nog een mooie rally aan te komen richting november-december ofwel het einde van het jaar.

De indicatoren staan door de recente consolidatie nog niet echt op overbought, op weekbasis zien we dat de MACD zelfs net een koopsignaal afgeeft. Steun nu zoals ik al aangaf de 538 punten, later de 533-534 en de 528 punten.

Grafiek AEX:

De DAX blijft sterk en is nu duidelijk onderweg naar de jaartop die rond de 12.960 punten wacht, nog 50 punten te gaan vanaf de slotstand van maandag. De weekstart was sterk wat betreft de DAX die gisteren door een feestdag dicht bleef, net als de dagen ervoor waar we ook al mooie plussen hebben gezien.

Als de DAX boven de 12.960 punten breekt, hetgeen best zou kunnen als het sentiment zo positief blijft, dan verwacht ik redelijk snel de 13.250 en zelfs de 13.500 punten als richtpunten omhoog. Wel moet die vorige top worden uitgenomen dan maar met het sentiment dat er nu heerst op de beurzen zou dat moeten kunnen.

Alles zal dan mede via een short squeeze moeten gaan, een uitbraak kan voor extra volume zorgen en als er veel kopers de markt weer vinden nu er vrijwel overal nieuwe jaartoppen worden gemaakt. Goeie vooruitzichten dus, nu eerst zien of de index snel die 12.960 kan bereiken en dan afwachten of er een uitbraak komt.

Steun zien we rond de 12.700 met daar net onder de 12.600 punten, later komt de bekende 12.390 punten weer in beeld als steun.

Grafiek DAX:

Brent olie:

De olie moet wat inleveren na het maken van een jaartop rond de 59 dollar, steun nu de 55 dollar waar de Brent gisteren net boven wist te blijven. Onder de 55 dollar kan de olie terug tot eerst de 53,5 dollar en later tot de 51-52 dollar hetgeen ik niet verwacht.

De weerstand waar we nu naar moeten kijken is de 57,5 dollar, daar zien we nog altijd de top van begin dit jaar uitkomen. De Brent kon daar al boven uitbreken maar viel terug tot onder dat niveau, toch letten we eerder op de top van vorige week die rond de 59 dollar wacht en bij een sterke rebound omhoog weer als doel kan worden gezien.

Vanmiddag krijgen we de voorraden uit de VS rond 16:30 hetgeen de olie in beweging kan brengen.