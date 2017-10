Streep door plannen Heinekenhoek

Gisteren verklaarde de rechter de vergunningen voor de sloop en de nieuwbouw van de Heineken Hoek op het Leidseplein ongeldig. De zaak was aangespannen door de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). Eerder stopte de rechter al de plannen voor het ombouwen van het Bungehuis aan de Spuistraat tot hotel. Ook die zaak werd door bewoners aangespannen.

Volgens de rechter had de sloopvergunning niet verleend mogen worden zolang de bouwvergunning niet definitief was. Er liggen plannen om op de plek van de Heineken Hoek een viersterrenhotel met een hoge glazen wand te openen.

Els Iping van de VVAB is blij dat er een streep door de hotelplannen is gezet. De gemeente gaat de uitspraak van de rechter onderzoeken en wil tot die tijd geen reactie geven, zo laat een woordvoerster weten.

Wat de Heineken Hoek betreft had de gemeente de zaak beter moeten onderzoeken. Het bouwplan was volgens bewonersclub VVAB in strijd met de goede ruimtelijke orde. Ook zou de komst van het hotel in strijd zijn met het hotelbeleid van de stad en onvoldoende ’bijzonder’ zijn. In de uitspraak over het Bungehuis oordeelde de rechter eveneens dat de hotelplannen onvoldoende toevoegen. In de Amsterdamse binnenstad geldt er een zogeheten hotelstop. Alleen plannen, die twee jaar geleden of langer zijn aangemeld, mogen nog uitgewerkt worden. Voor nieuwe plannen geldt de regel dat een hotel een uniek karakter moet hebben.

De VVAB vindt dat het hotel afbreuk doet aan de balans tussen wonen, werken en recreëren. Daarnaast is het formaat van het gebouw niet goed. Het is te hoog, te groot en niet in verhouding met de rest van het plein. „Overal in de hele stad bouwen we hoger”, verdedigde de gemeente de plannen nog in juli van dit jaar.

Het is een patroon van de gemeente. Die geeft de afgelopen jaren veelvuldig toestemming om bij de renovatie van bestaande gebouwen de grenzen naar boven op te rekken. De bebouwing in het Centrum wordt daarmee stukje bij beetje een stuk hoger.

Bij de plannen voor de Heineken Hoek zou het gebouw tien meter boven de rest uitsteken. Dat is veel te veel volgens de VVAB. Daarnaast is de Amsterdamse binnenstad 'beschermd stadsgezicht' en begint op de Leidsestraat het Unesco-werelderfgoed-gebied. Met de plannen voor het luxe hotel wordt daar inbreuk op gemaakt, vindt de bewonersclub.

Tijdens een rechtszaak in juli zei de gemeente nog te denken dat er ruimte was voor interpretatie van de regels. De rechter gaat daar niet in mee.