‘Openingsverlies voor Damrak’

,,Het lijkt een slappe beursdag te worden. Er is weinig nieuws en de zorgen over China en de dalende grondstofprijzen blijven de handel overheersen. De komende dagen zal het waarschijnlijk relatief rustig blijven aangezien de belangrijke Amerikaanse markten een verkorte handelsweek kennen", aldus analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen.

Op Beursplein 5 zal Unibail-Rodamco mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Amerikaanse bank Goldman Sachs schroefde zijn aanbeveling voor het Frans-Nederlandse vastgoedconcern terug. De Franse bank Société Générale startte daarnaast het volgen van ABN AMRO met een koopadvies. Het koersdoel bedraagt 21,50 euro.

Nikkei

Aegon kondigde aan Allegra van Hövell-Patrizi te benoemen als directeur risicobeheer (chief risk officer) en lid van het bestuur. Zij wordt daarmee wereldwijd verantwoordelijk voor risicobeheer, actuariaat en Aegon's interne herverzekeringsactiviteiten. Van Hövell-Patrizi volgt Tom Grodin op, die terugtreedt uit het bestuur.

In het Verre Oosten gingen de aandelenmarkten dinsdag overwegend omlaag. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, hield de Nikkei het hoofd boven water en eindigde na een lager begin 0,2 procent hoger.

Dow Jones

De effectenbeurzen in New York deden maandag een stapje terug. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 17.792,68 punten. De bredere S&P 500 ging 0,1 procent omlaag naar 2086,59 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq leverde eveneens 0,1 procent in en eindigde op 5102,48 punten.

De Europese aandelenmarkten gingen eerder op de dag ook met lichte verliezen de handel uit. In Amsterdam sloot de AEX-index 0,5 procent lager op 466,18 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 695,86 punten. De leidende beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs gaven 0,3 tot 0,5 procent prijs.

De euro noteerde dinsdag voorbeurs op 1,0642 dollar, tegen 1,0605 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 42,19 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder en kostte 45,26 dollar per vat.