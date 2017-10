Vlakke opening Wall Street

NEW YORK (AFN) - Wall Street opende donderdag vlak. Beleggers verwerkten opnieuw een reeks resultaten uit het bedrijfsleven en cijfers over de Amerikaanse economie. Vakantieboekingensite HomeAway (plus 23 procent) was een van de uitblinkers nadat het een overnamebod ontving van internetreisbureau Expedia ter waarde van 3,9 miljard dollar.