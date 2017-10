Positieve cijfers uit Amerika zetten AEX hoger

Even geen verhalen over renteverhogingen, -verlagingen of weer een nieuwe ronde QE. Gewoon ouderwets de marktverwachtingen verslaan. Een mooi voorbeeld hiervan is General Motors, dat de winst per aandeel zag stijgen met 26%. Ook de marge per verkochte auto ging fors omhoog. Licht tegenvallende omzetcijfers van Coca-Cola, die 1,4% lager uitvielen maakten minder indruk.

De verwachting is dan ook, dat voor de rest van het cijferseizoen de omzetcijfers onder een vergrootglas worden gelegd. Dit komt goed uit, want vandaag regent het cijfers met als hoogtepunt de persconferentie van 'Super Mario' vanaf 14.30. Vandaag beginnen de Europese indices wederom vlak tot licht lager aan de handelsdag (zie FTI)

Grafiek van de dag:

Er lijkt zich een duidelijk (korte termijn) trendkanaal af te tekenen voor de olieprijs. Leuk voor de lezers aangezien het een ritje impliceert van $5 vanaf de huidige niveaus, waarbij $50 op het moment de bovenkant is en $45 de onderkant.

Watchlist:

fti: 447,80

eurusd: 1,335

wti: 45,42

brent: 48,11

goud: 1166,50

zilver: 15,71

Nieuwtjes:

Farmaceut Roche verhoogt omzetverwachting

Arcadis profiteert van overnames

NSI koopt pand in BioSciencepark Leiden

Heijmans krijgt renovatieklus in Utrecht

Omzet Besi keldert door minder vraag

Wessanen blijft groeien

Bezuinigingen stuwen winst AkzoNobel

'SBM zeer dicht bij Braziliaanse schikking'

Australië stelt oordeel deal Shell weer uit

Veilingsite eBay verhoogt winstprognose

Investeringen raken winst American Express

Sterke winstdoelstelling Texas Instruments

Core Lab ziet oliemarkt stabiliseren

Wall Street sluit in het rood

Beurswaarde farmaceut Valeant hard onderuit

Ferrari en Valeant in schijnwerpers op beurs

Air France-KLM verkoopt landingsrechten

Fagron:

Tijdens het DFT Online Seminar van begin deze week bespraken wij het aandeel Fagron, vroeger ook wel Arseus genoemd. Enige tijd geleden zetten zij zichzelf in de etalage en sindsdien is het doodstil. Grappig want er zouden kapers op de kust zijn. Fagron is één van de meest 'geshorte' aandelen in België zoals hieronder te zien is.

Het is duidelijk zichtbaar dat de (meeste) shorters posities aan het terugkopen zijn en nattigheid lijken te voelen. In de grafiek hieronder heb ik een cirkel geplaatst rond het 50 maands gemiddelde. Dit lijkt een mooi koersdoel bij een eventuele overname, aangezien dit de gemiddelde koers is over de afgelopen 4 jaar.

Belangrijke cijfers op de agenda vandaag:

Europa:

09:00 ECB - Vergadering Raad van Bestuur

10:00 Italië - Handelsbalans Italië (non-EU landen) - september

11:00 Europese Unie - Consumentenvertrouwen oktober

13:30 3M Company - Resultaten 3e kwartaal 2015

13:45 ECB - Rentebesluit ECB

14:30 ECB – Persconferentie

18:00 Amsterdam Commodities NV - Tussentijdse verklaring Q3 2015

18:00 Vinci SA - Resultaten 3e kwartaal 2015

Amerika:

13:30 Raytheon Company - Resultaten 3e kwartaal 2015

14:30 Eli Lilly and Company - Resultaten 3e kwartaal 2015

McDonald's Corporation - Resultaten 3e kwartaal 2015

Microsoft Corporation - Resultaten 1e kwartaal 2016

Caterpillar Inc. - Resultaten 3e kwartaal 2015

Union Pacific Corp - Resultaten 3e kwartaal 2015

14:30 Verenigde Staten - Wekelijkse werkloosheidsaanvragen

15:00 Dow Chemical Company - Resultaten 3e kwartaal 2015

16:00 Verenigde Staten - Leading indicators september

16:00 Verenigde Staten - Bestaande Huizenverkopen september

22:30 Amazon.com, Inc. - Resultaten 3e kwartaal 2015

22:30 AT&T Inc - Resultaten 3e kwartaal 2015

22:30 Capital One Financial - Resultaten 3e kwartaal 2015