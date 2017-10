'Beurshandel wacht op kwartaalcijfers'

,,De beurshandel lijkt afwachtend aan de nieuwe handelsweek te beginnen. Wall Street bood vrijdag weinig inspiratie en voor maandag staan er weinig richtinggevende cijfers op het programma. Beleggers kijken dan ook vooral uit naar de stroom aan bedrijfsresultaten die later in de week op gang komt", aldus marktanalist Ingrid Eltink van IG Nederland.

Op Beursplein 5 liet Philips weten Abhijit Bhattacharya per direct te hebben aangesteld als financieel directeur. Hij vervangt Ron Wirahadiraksa, die vertrekt naar cementreus LafargeHolcim.

ASML

Van de grote, in Amsterdam genoteerde, bedrijven is ASML woensdag de eerste die de kwartaalcijfers publiceert. Op donderdag komt was- en voedingsmiddelengigant Unilever met zijn resultaten.

Ook in de Verenigde Staten komt de kwartaalcijferperiode verder op stoom. Onder meer de resultaten van de banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Bank of America staan op de rol. Daarnaast openen chipfabrikant Intel en farmaceut Johnson & Johnson de boeken.

Mota-Engil Africa

Mota-Engil Africa liet zondag weten zijn beursnotering in Amsterdam te willen beëindigen. Er wordt te weinig in het aandeel gehandeld en de huidige koers van 3,77 euro weerspiegelt volgens het bedrijf niet de werkelijke waarde van het Afrikaanse onderdeel van het Portugese bouwbedrijf.

De aandelenmarkten in het Verre Oosten lieten maandag overwegend winsten zien. De handel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke beurs in Japan gesloten bleef vanwege een nationale feestdag. In China noteerde de Shanghai Composite tussentijds 3,1 procent in de plus door speculatie op meer stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid.

AEX

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag de meest positieve week van Walll Street in 2015 licht hoger af. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent in de plus op 17.084,49 punten. De S&P 500 klom 0,1 procent tot 2014,89 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent naar 4830,47 punten.

De AEX-index in Amsterdam kende ook een sterke beursweek, maar sloot die af met een klein verlies van 0,1 procent op 441,65 punten. De MidKap steeg 0,9 procent naar 660,35 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen 0,5 tot 1 procent.

De euro noteerde maandag voorbeurs vrijwel onveranderd op 1,1368 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 50 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs en kostte 52,97 dollar per vat.